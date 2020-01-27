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27 января • обновлено в 12:09
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"Не были с 2013 года": Моисеенко и Данилец рассказали о "лже-кроликах" в Крыму

2.8т
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Артисты юмористического дуэта Кролики" Владимир Данилец и Владимир Моисеенко, чьи концерты отменили в Украине, прокомментировали новость о своих выступлениях в Крыму.

Так, в интервью для YouTube-канала "112 Украина" юмористы заявили, что они не посещали Крым с 2013 года.

Владимир Данилец и Владимир Моисеенко

Владимир Данилец и Владимир Моисеенко

ashatro.com

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"В обвинениях в наш адрес нет практически ни слова правды. Мы никогда не жили в России. Мы никогда не работали в Крыму: ни частные мероприятия, ни концерты с того момента, как стало это делать нельзя. Мы никогда не поддерживали оккупацию Крыма", – говорит Владимир Моисеенко.

Владимир Моисеенко

Владимир Моисеенко

кадр из видео

По словам Данильца, видео, на котором они скандируют "Ленин. Партия. Комсомол" – фейк.

"Вот, например, по Крыму. Мы действительно с 2013 года ни одного концерта, ни одного выступления там не дали. И даже не отдыхали там. Но кто-то как-то для чего-то снял "Ленин. Партия. Комсомол". Действительно, я когда сначала увидел "Неужели это я? Когда это могло быть?" А потом, когда приблизил, там было ясно, что я – это не я, Володя – это не Володя. И они хотя бы готовились к этому вранью. Они написали, что мы якобы давали грамоты от Иосифа Кобзона. Ну хотя бы календарики посмотрите: он умер в августе 2018 года, а это было уже в октябре. Ну, какие грамоты от Кобзона? Это во-первых. А во-вторых, нас там не было. Это чистый фейк", – заявил Данилец.

Владимир Данилец

Владимир Данилец

кадр из видео

"Единственное, мы не можем понять, кому и зачем это нужно?", – добавил Моисеенко.

Владимир Данилец и Владимир Моисеенко

Владимир Данилец и Владимир Моисеенко

кадр из видео

Ранее OBOZREVATEL писал, что Данилец и Моисеенко прокомментировали избрание на пост президента Украины Владимира Зеленского. Они отметили, что новость стала для них неожиданностью, но за него испытывают гордость.

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Автор
Анна Михно
Место
Украина
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
На рассее у кроликов видимо,что -то пошло не так..
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1
0
Цыбанюк Олег
Цыбанюк Олег
Что, в "Кривом зеркале" ужо не плотють? Ах, да- Петросяны делят имущество после развода.... Как херово стало, так вспомнили, что они украинские актёры?
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
А про песенку с Королевой почему промолчали?! Звиздуны!
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