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7 ноября • обновлено в 15:25
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"Не будьте, как Андрей!" Звезда украинского Сomedy взбесил сеть заявлениями о фашистах в Украине

4.1т Читать материал на украинском

Сеть взбесило заявление бывшей звезды украинского Сomedy и соавтора шоу "Файна Юкрайна" Андрея Молочного о фашистах в Киеве.

Такая позиция Молочного возмутила и подписчиков звезды, и известных людей. В частности, блогер Антон Ходза написал о своем недовольстве в Facebook.

"Помните, была такая х*йня - Андрей Молочный? КВН, Камеди Клаб, еще какие-то смех*ечки. После Майдана Андрюша перебрался в Россию, потому что там комфортнее и веселее, и денег больше. И там Молочного очень поплавило на победоносии и дедах. Прямо очень", — написал он в сети.

Андрей Молочный

Андрей Молочный

"Из Москвы Андрей катает гневные телегу про фашистов, которые ходят по улицам украинских городов и не уважают ветеранов. Но, как надеется Бывший украинский комик, рано или поздно фашистских молодчикив вип**дять из украинских городов, и снова можно будет пронести портрет Жукова и Сталина, и положить пару гвоздик Ватутину. Не будьте как Андрей", — добавил блогер.

В свою очередь, в комментариях в Instagram Молочного фанаты не могли скрыть своего негодования:

"Не будьте, как Андрей!" Звезда украинского Сomedy взбесил сеть заявлениями о фашистах в Украине

@molochnyi

"Не будьте, как Андрей!" Звезда украинского Сomedy взбесил сеть заявлениями о фашистах в Украине

@molochnyi

"Не будьте, как Андрей!" Звезда украинского Сomedy взбесил сеть заявлениями о фашистах в Украине

@molochnyi

"Не будьте, как Андрей!" Звезда украинского Сomedy взбесил сеть заявлениями о фашистах в Украине

@molochnyi

"Не будьте, как Андрей!" Звезда украинского Сomedy взбесил сеть заявлениями о фашистах в Украине

@molochnyi

"Не будьте, как Андрей!" Звезда украинского Сomedy взбесил сеть заявлениями о фашистах в Украине

@molochnyi

"Не будьте, как Андрей!" Звезда украинского Сomedy взбесил сеть заявлениями о фашистах в Украине

@molochnyi

Отметим, что сомневаться в подлинности аккаунта Андрея Молочного в Instagram не приходится. Несмотря на то, что страница не верифицирована, на нее подписан ряд российских звезд, в частности, Гарик Харламов, с которым он выступил в российском Камеди Клаб.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский шоумен Сергей Притула поскандалил с женой журналиста Сергея Лещенко Анастасией Топольской.

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Персона
Андрей Молочный
Место
Россия
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семенов Александр
семенов Александр
А кто помнит такую х.йню как Хозда?
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Злой Гоша
Злой Гоша
Горелов Сергей а Вы выйдите на улицу генерала Власова в Старых Петровцах и взгляните на себя в зеркало - вот и увидите того, кого так и не смогли найти в Киеве
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Maxonin Igor
Maxonin Igor
КТО ТО ОТПИСЫВАЕТСЯ А КТО ТО ПОДПИСЫВАЕТСЯ .
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