"Не богато, но..." Жена Панина похвасталась жизнью без него

Модель и визажист Людмила Григорьева, которая даже после расставания остается женой артиста Алексея Панина, наслаждается жизнью в Калифорнии.
Фотографиями и позитивом она делится на своей странице в Instagram.
Григорьева показала два снимка, сделанных на побережье в солнечной Калифорнии. Женщина отлично выглядит, стройная, ухоженная, и, судя по всему, счастливая.
"Живём не богато, но зато как люди и с шикарными видами. Всем добра!", - прокомментировала она фото.
Живём не богато, но зато как люди и с шикарными видами😁😻🤚🏽 Всем добра! . #seacaves #life #lifestyle #world #picoftheday #ocean #mountains #sky #clouds #goodvibes #girl #la #caligirl #california #losangeles #sandiego #usa #loveamerica #forever #vibes #love #happy #happiness #holidays #photooftheday
Напомним, ранее мы писали, что Панин не намерен разводиться с Григорьевой даже спустя много лет после расставания.
Сама же жена Панина, судя по видео в соцсетях, не купается в роскоши и живет в довольно скромном жилище.
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