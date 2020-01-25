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25 января • обновлено в 14:31
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"Не богато, но..." Жена Панина похвасталась жизнью без него

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Модель и визажист Людмила Григорьева, которая даже после расставания остается женой артиста Алексея Панина, наслаждается жизнью в Калифорнии.

Фотографиями и позитивом она делится на своей странице в Instagram.

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Жена Алексея Панина показала свои горячие фото

Григорьева показала два снимка, сделанных на побережье в солнечной Калифорнии. Женщина отлично выглядит, стройная, ухоженная, и, судя по всему, счастливая.

"Живём не богато, но зато как люди и с шикарными видами. Всем добра!", - прокомментировала она фото.

Напомним, ранее мы писали, что Панин не намерен разводиться с Григорьевой даже спустя много лет после расставания.

Сама же жена Панина, судя по видео в соцсетях, не купается в роскоши и живет в довольно скромном жилище.

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