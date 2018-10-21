Называл куколкой: рассекречены подробности личной жизни Кобзона

Вдова покойного советского певца Иосифа Кобзона Нелли рассекретила подробности личной жизни.

Об этом она рассказала в программе "Честное слово" с Юрием Николаевым. В первое время совместной жизни Нелли Кобзон пришлось тяжело, потому что разница в возрасте составляла 13 лет, передает Star Hit.

"Я приехала в Москву к маминой подруге. Она меня привела в дом к известному конферансье Эмилю Радову. В комнате, где показывали кино, мне мужчина уступил место. Когда включили свет, я увидела, что это Иосиф Кобзон", — сообщила вдова певца.

По словам Нелли, Кобзон называл ее "куколкой". Именно это прозвище осталось за ней до последних дней его жизни. Более того, певец не любил, когда "куколкой" ее называет кто-то другой.

По словам супруги Кобзона, их жизнь не была простой, ведь муж постоянно гастролировал и был востребованным человеком.

"Конечно, я ревновала его! Я ведь нормальная живая любящая женщина, и он меня ревновал. Если и были поводы, то я их специально в порядке интриги расставляла. С его стороны – понятное дело, он известный, харизматичный. Конечно, я его всегда очень ревновала, особенно первые годы жизни", – рассказала она.

По словам женщины, в их семье скандалы не были редкостью, потому что Кобзон был вспыльчивым и бескомпромиссным человеком.

"Что это за семья, где нет скандалов! Он меня никогда не бил, ходили разговоры, что бил бывших жен, наверное, любил? Но меня он не бил никогда", – пояснила Нелли.

Несмотря на разговоры о том, что певец был сентиментальным человеком, супруга назвала его "глыбой и ледоколом".

Как сообщал OBOZREVATEL, Кобзон умер 30 августа, в одной из клиник Москвы, где до этого проходил лечение и некоторое время находился в коме.