Главная Новости
12 декабря • обновлено в 12:46
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Называет Брухунову мамой? Как выглядит взрослая дочь Петросяна

1.8т
Читать материал на украинском

Российский комик Евгений Петросян в начале декабря женился на 30-летней помощнице. Среди тех, кто не поддержал новый брак юмориста оказалась и его дочь от первого брака Викторина.

OBOZREVATEL решил узнать, как сейчас выглядит дочь Петросяна и чем она занимается.

Евгений Петросян

Евгений Петросян

РИА Новости

Так, известно, что 51-летняя Викторина не поддерживала тесных связей с отцом и Еленой Степаненко. Однако, когда супруги решили развестись, женщина приняла сторону Степаненко.

"Викторина Евгеньевна сочла возможным принять сторону Елены Григорьевны. Ему, казалось, был очевиден выбор дочери. Но он ошибся. Расстроился это мягко сказано. У него был шок. Я видела его переживания. Как-то Виктория и Евгений Ваганович пытались общаться после того, как история всплыла на поверхность, но, мне кажется, контакта не случилось, так как ни у кого не было искреннего желания. И, наверное, у Викторины все же есть детская обида", рассказала Брухунова в программе "Эксклюзив" на Первом канале.

Евгений Петросян, Елена Степаненко и Викторина

Евгений Петросян, Елена Степаненко и Викторина

Рамблер

Сейчас Викторина живет в США, куда переехала после свадьбы. Там дочь Петросяна занимается собственным бизнесом по росписи и продаже русских сувениров и матрешек.

Евгений Петросян и Викторина

Евгений Петросян и Викторина

Версия Инфо

Также известно, что в Америке у женщины родилось двое сыновей – Андрей и Марк.

"Мой старший сын в четыре года уже выступал на сцене "Метрополитен-опера". Он играет на пианино, саксофоне и ударных инструментах. Не могу сказать, что у моих детей огромная тяга к сцене, скорее, это наше с мужем желание приобщить их к театру и музыке. Мне кажется, нам это удается. Наши дети — американцы, они родились в Америке, ходят там в школу. Но мы стараемся сделать так, чтобы они не отрывались от русской культуры", говорит Викторина.

Евгений Петросян и Викторина

Евгений Петросян и Викторина

Woman.ru

По словам женщины, с самого начала Петросяну не нравилось, насколько далеко они живут друг от друга.

"Да, ему и сейчас грустно, что мы живем так далеко друг от друга. Но сегодня расстояния не имеют большого значения".

Евгений Петросян с семьей

Евгений Петросян с семьей

Губерния Daily

Напомним, Евгений Петросян впервые прокомментировал новость о своей свадьбе с 30-летней помощницей Татьяной Брухуновой.

Читайте также: "Ждет судьба Виторгана": астролог расписал мрачное будущее Петросяна

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Автор
Анна Михно
Персона
Евгений Петросян
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
1
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги