Называет Брухунову мамой? Как выглядит взрослая дочь Петросяна

Российский комик Евгений Петросян в начале декабря женился на 30-летней помощнице. Среди тех, кто не поддержал новый брак юмориста оказалась и его дочь от первого брака Викторина.

OBOZREVATEL решил узнать, как сейчас выглядит дочь Петросяна и чем она занимается.

Евгений Петросян РИА Новости

Так, известно, что 51-летняя Викторина не поддерживала тесных связей с отцом и Еленой Степаненко. Однако, когда супруги решили развестись, женщина приняла сторону Степаненко.

"Викторина Евгеньевна сочла возможным принять сторону Елены Григорьевны. Ему, казалось, был очевиден выбор дочери. Но он ошибся. Расстроился – это мягко сказано. У него был шок. Я видела его переживания. Как-то Виктория и Евгений Ваганович пытались общаться после того, как история всплыла на поверхность, но, мне кажется, контакта не случилось, так как ни у кого не было искреннего желания. И, наверное, у Викторины все же есть детская обида", – рассказала Брухунова в программе "Эксклюзив" на Первом канале.

Евгений Петросян, Елена Степаненко и Викторина Рамблер

Сейчас Викторина живет в США, куда переехала после свадьбы. Там дочь Петросяна занимается собственным бизнесом по росписи и продаже русских сувениров и матрешек.

Евгений Петросян и Викторина Версия Инфо

Также известно, что в Америке у женщины родилось двое сыновей – Андрей и Марк.

"Мой старший сын в четыре года уже выступал на сцене "Метрополитен-опера". Он играет на пианино, саксофоне и ударных инструментах. Не могу сказать, что у моих детей огромная тяга к сцене, скорее, это наше с мужем желание приобщить их к театру и музыке. Мне кажется, нам это удается. Наши дети — американцы, они родились в Америке, ходят там в школу. Но мы стараемся сделать так, чтобы они не отрывались от русской культуры", – говорит Викторина.

Евгений Петросян и Викторина Woman.ru

По словам женщины, с самого начала Петросяну не нравилось, насколько далеко они живут друг от друга.

"Да, ему и сейчас грустно, что мы живем так далеко друг от друга. Но сегодня расстояния не имеют большого значения".

Евгений Петросян с семьей Губерния Daily

Напомним, Евгений Петросян впервые прокомментировал новость о своей свадьбе с 30-летней помощницей Татьяной Брухуновой.

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