Названы вероятные любовницы принца Уильяма: с кем он мог изменять Миддлтон

В воскресенье, 21 июня британскому принцу Уильяму исполнилось 38 лет. Помимо статуса наследника королевского престола, Уильям – любящий муж и многодетный отец, что активно подчеркивают биографы королевской семьи.

Уильям 9 лет женат на Кейт Миддлтон, их пара является примером супружеских отношений для тысяч британцев. Однако западные СМИ время от времени сообщают о его интрижках на стороне. OBOZREVATEL рассказывает, кого приписывали к числу вероятных любовниц Уильяма.

Роуз Ханбери

Кейт Миддлтон с Роуз Ханбери и Уильямом на светском рауте Daily Mail

Западные СМИ в апреле 2019 года сообщили о громком скандале между Кейт Миддлтон и принцем Уильямом. Так, последний якобы изменил супруге с ее близкой подругой, маркизой Роуз Ханбери.

Инсайдеры утверждали, что страсть между Роуз и Уильямом вспыхнула, когда Миддлтон была беременна третьим ребенком. Свидания любовников, по не подтвержденной информации, проходили в доме Ханбери. Когда же Кейт узнала о новой пассии мужа, она тут же прекратила всякое общение с бывшей приятельницей.

Скандал достиг таких масштабов, что представителям королевской династии пришлось выпускать официальное заявление. Они пригрозили таблоидам судом и еще раз подчеркнули, что никакого романа на стороне у Уильяма нет. .

Рита Ора

Принц Уильям с Ритой Орой

В конце 2019 года в СМИ обнародовали информацию о романе Уильяма с 29-летней певицей Ритой Орой. Тогда представитель королевской семьи побывал на гала-концерте в честь 50-летия благотворительного фонда Centrepoint. Там за кулисами он встретился с Ритой, исполнявшей на мероприятии свои хиты. Артистка и принц тепло поприветствовали друг друга: они обнялись и даже поцеловались, после чего долго беседовали. В то же время по протоколу королевской семьи, к монархам нельзя даже прикоснуться.

Папарацци сфотографировали пару в объятиях друг друга и снимки разлетелись по прессе вместе со слухами о том, что их объединяют романтические отношения.

Интересно и то, что за несколько месяцев до возникновения скандала Ора обнималась с другим членом королевской семьи – Гарри. Они также встретились на светском мероприятии и мило поболтали за кулисами. После этих двух случаев некоторые таблоиды заявили, что Рита имеет виды на принцев.

Софи Тейлор

Принц Уильям и Софи Тейлор Elle

Скандал с моделью Софи Тейлор вспыхнул в 2017 году и стал одним из самых громких скандалов за всю историю королевской семьи. Тогда принц проигнорировал ряд мероприятий, приуроченных к празднованию Дня содружества. Вместо выполнения своих рабочих обязанностей он укатил в Швейцарию, где проводил время на горнолыжном курорте вместе с моделью Софи Тейлор.

Папарацци удалось сделать несколько фотографий, на которых заметно, как принц флиртует с девушкой. Когда о возможной измене стало известно журналистам, друзья Уильяма заявили, что ничего плохого на курорте не произошло. Якобы наследник престола просто пообщался с девушкой несколько минут.

Вернувшись из Швейцарии, Уильям поспешил выйти с женой в свет, чтобы опровергнуть слухи о возможном разводе.

Как сообщал OBOZREVATEL, британские СМИ сообщили, что слухи о романе принца Уильяма и Роуз Ханбери сознательно распространила супруга его брата Гарри Меган Маркл. Якобы этот факт окончательно разрушил взаимоотношения Миддлтон с Маркл.