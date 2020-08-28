Названы три вещи, которые должны быть в гардеробе каждого человека

Популярная американская актриса, звезда сериала "Милые обманщицы" Эшли Бенсон назвали три стильные вещи, которые должны быть в гардеробе каждого человека.

Списком знаменитость поделилась с изданием Page Six. Так, 30-летняя артистка отметила, что для стильного образа нужны только три вещи: кожаная куртка, качественная белая футболка и винтажные джинсы бренда Levi's. Также Бенсон подчеркнула важность аксессуаров.

"Когда дело доходит до очков, я обычно выбираю черную оправу. Мне нравятся авиаторы или очки квадратной формы", – добавила артистка.

Эшли Бенсон поделилась стильными советами krauzer.ru

Американка отметила, что почти все лето не выходила из дома из-за пандемии коронавируса, поэтому ее любимой вещью были спортивные штаны. При этом Бенсон отметила, что в последнее время отдает предпочтение одежде из шелка, особенно – платьям-комбинациям, которые можно носить и днем, и ночью.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее институт цвета Pantone назвал главные цвета, которые будут модными осенью 2020 года. Искусственный интеллект проанализировал коллекции модных домов и основные Instagram-тренды и определил трендовость цвета на год вперед с точностью в 90%.