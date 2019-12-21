Названы самые стильные мужчины уходящего десятилетия. Фото

Популярный американский журнал GQ составил десятку самых стильных мужчин последнего десятилетия.

Так, рейтинг был опубликовал на официальном сайте издания. На первом месте оказался 39-летний швейцарский теннисист Роджер Федерер.

Роджер Федерер

Второе место в списке занял франко-американский актер Тимоти Шаламе, который ранее был признан самым стильным мужчиной в мире. Такой титул актер получил благодаря оригинальным модным решениям, которые он демонстрирует на красных ковровых дорожках.

Тимоти Шаламе

Тимоти Шаламе

Также, наряду с ними за звание самых стильных боролись рэперы: A$AP Rocky, Канье Уэст, Tyler, The Creator, а также актеры Джон Хилл и Райан Гослинг. Кроме того, певец Гарри Стайлз.

A$AP Rocky

Канье Уэст

Tyler, The Creator

Джон Хилл

Райан Гослинг

Гарри Стайлз

Отметим, что самыми стильными мужчинами уходящего десятилетия стали и экс-футболист Дэвид Бекхэм, а также баскетболист Леброн Джеймс.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журнал People назвал самого сексуального мужчину 2019 года. Им стал американский певец Джон Ледженд.

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