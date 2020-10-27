Названы самые популярные украинские артисты на радио в 2020 году

Музыкальный портал TopHit составил рейтинг украинских артистов, которых больше всего слушали на радио в период с января по октябрь 2020 года. Так, его возглавил певец Ivan NAVI.

Соответствующий список был опубликован на официальном сайте портала. Отмечается, что Ivan Naviподвинул многолетних лидеров, группу "Океан Ельзи" с первой на третью строчку. В прошлом году сам певец был на 5-м месте.

Ivan NAVI expres.online

Группа "Океан Ельзи" rock.ua

Также впечатляющий результат показала группа "Беz Обмежень" – она "залетела" в топ-10, хотя в прошлом году стояла на 66-м месте. Отметим и прорыв "Скрябина" – группа поднялась с 16 на 7-е место.

Группа "Беz Обмежень" kiev.karabas.com

OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с 20-кой самых популярных украинских артистов на радио в 2020 году:

1. Ivan NAVI

2. Alyosha

3. Группа "Океан Ельзи"

4. Группа KAZKA

5. Злата Огневич

6. Тина Кароль

7. Группа "Скрябин"

8. Группа "Антитела"

9. Группа "Беz Обмежень"

10. Tayanna

11. Сергей Бабкин

12. Группа The Hardkiss

13. Pianoбой

14. MONATIK

15. DZIDZIO

16. Макс Барских

17. Lama

18. Ava Max

19. MamaRika

20. Группа "Друга ріка"

TopHit

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы топ-20 самых перспективных молодых актеров Украины.