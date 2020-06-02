Названы самые модные цвета лета 2020

Летом 2020 года в тренде будет множество интересных и необычных цветов. Их можно будет объединять между собой, а также создавать луки из одежды одного цвета.

О том, на какие модные цвета нужно обратить особое внимание летом 2020, пишет Cosmopolitan.

Розовый

Каждый сезон актуальны разные тона этой милой палитры, но сейчас нет совершенно никаких ограничений. Летом 2020 в моде все оттенки розового — от зефирного до фуксии.

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Песочный

Модный цвет на лето 2020, который максимально ассоциируется с пляжем, теплом и спокойствием.

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Пыльно-голубой

Еще один сдержанный цвет, который освежит твой летний гардероб и станет практичной покупкой.Такие оттенки легко сочетать с другими, например, с белым, бежевым, розовым, синим, мятным и даже лиловым.

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Белый

Этот цвет никогда не потеряет свою актуальность.

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Лайм и мята

Эти цвета красиво смотрятся с разными тонами кожи.

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Лавандовый и лиловый

Оба этих оттенка вошли в моду еще в прошлом году, но сейчас они все так же актуальны.

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Как сообщал ранее OBOZREVATEL, назван самый модный тренд в моде на босоножки 2020.