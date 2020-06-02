Главная Новости
2 июня • обновлено в 21:43
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Мода

Названы самые модные цвета лета 2020

1.7т
Читать материал на украинском

Летом 2020 года в тренде будет множество интересных и необычных цветов. Их можно будет объединять между собой, а также создавать луки из одежды одного цвета.

О том, на какие модные цвета нужно обратить особое внимание летом 2020, пишет Cosmopolitan.

Названы самые модные цвета лета 2020

Розовый

Каждый сезон актуальны разные тона этой милой палитры, но сейчас нет совершенно никаких ограничений. Летом 2020 в моде все оттенки розового — от зефирного до фуксии.

Названы самые модные цвета лета 2020

pexels.com

Песочный

Модный цвет на лето 2020, который максимально ассоциируется с пляжем, теплом и спокойствием.

Названы самые модные цвета лета 2020

pexels.com

Пыльно-голубой

Еще один сдержанный цвет, который освежит твой летний гардероб и станет практичной покупкой.Такие оттенки легко сочетать с другими, например, с белым, бежевым, розовым, синим, мятным и даже лиловым.

Названы самые модные цвета лета 2020

pexels.com

Белый

Этот цвет никогда не потеряет свою актуальность.

Названы самые модные цвета лета 2020

pexels.com

Лайм и мята

Эти цвета красиво смотрятся с разными тонами кожи.

Названы самые модные цвета лета 2020

pexels.com

Лавандовый и лиловый

Оба этих оттенка вошли в моду еще в прошлом году, но сейчас они все так же актуальны.

Названы самые модные цвета лета 2020

pexels.com

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, назван самый модный тренд в моде на босоножки 2020.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Автор
Мария Дидык
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Lady Мода

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 24 340.

    Вылечились: 10078. Умерли: 727.

  • В мире заболели более 6,3 млн человек, погибли – 377 тысяч.

  • В Италии объявили о громкой победе над COVID-19 – зафиксирован минимальный прирост больных.

  • Ученые предупредили о пагубных последствиях COVID-19, которые длятся всю жизнь.

  • Биолог пояснил природу болезни – коронавирус уже не такой вредный.

Новости для Lady

Топ-публикации

Топ-блоги