Названы самые богатые звезды СССР

Часто от людей старшего поколения можно услышать, что во времена Советского Союза было равенство и братство. Однако некоторые примеры доказывают, что в СССР также было расслоение общества, а следовательно – богатые люди.

Огромное состояние зарабатывали и представители творческой профессии. О самых богатых звездах рассказало издание Infox.

Людмила Зыкина

Всю свою жизнь эстрадная певица посвятила гастролям и концертам, а тираж ее пластинок составил более 6 млн экземпляров. В 2012 году часть ювелирных изделий покойной артистки продали за 31 млн рублей (11 млн грн). По одной из оценок, стоимость целой коллекции составляла 163 млн рублей (60 млн грн), однако большая часть драгоценностей куда-то исчезла.

Людмила Зыкина. ВладТайм

Лидия Русланова

Заслуженная артистка РСФСР выросла в детском доме. Попасть на сцену женщина смогла благодаря своему таланту и уникальному голосу. Впоследствии она стала самой высокооплачиваемой артисткой страны, а все деньги вкладывала в драгоценности и произведения искусства. Близкие Руслановой смеялись, что все свое состояние она сохраняет в бюстгальтере.

Лидия Русланова. скриншот YouTube

Наталья Дурова

О фантастическом богатстве известной артистки цирка ходили легенды. Антикварные бриллианты, квартиры в Париже и Москве, старинная мебель и иконы – ее состояние оценивалось в миллионы долларов. В результате длительных судебных тяжб коллекция досталась внучке Дуровой Елизавете Соловьевой.

Наталья Дурова. aif.ru

Сергей Михалков

В советское время поэта официально признали миллионером – его книги издавались огромными тиражами. Точную сумму, которая была на его счету, не знал никто. Но позволить себе он мог все, что угодно.

Сергей Михалков. histrf.ru

Юрий Антонов

Его признали первым легальным советским миллионером. При среднем окладе в 120 рублей (44 гривны) композитор получал по 15 000 рублей (5500 грн) в месяц. У музыканта было так много денег, что он просто хранил их под кроватью и не знал, что покупать.

Юрий Антонов. uznayvse.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось о голливудских знаменитостях, чьи предки эмигрировали из Российской империи и Советского Союза. Так, среди них есть известный актер Леонардо Ди Каприо, звезда сериала "Друзья" Лиза Кудроу и другие.