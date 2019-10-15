Названы лучшие в порно за 2019 год: фото звезд

Определены победители ежегодной порнопремии Pornhub в 2019 году.

Список лауреатов опубликован на сайте. Впервые награждение проводилось в 2018 году.

Церемония прошла 11 октября в театре "Орфей" на Бродвее в Лос-Анджелесе. Ведущей выступила порноактриса Аса Акира. Самой популярной порноактрисой была признана 23-летняя американка Лана Роудс, а самым популярным порноактером — 25-летний испанец Джорди Эль-Ниньо Полла.

Лана Роудс Порнхаб

Джорди Эль-Ниньо Полла Twitter

При этом в отдельных номинациях только женщины выбрали, по их мнению, лучшую порноактрису и порноактера. В результате победителями оказались Абелла Дейнджер и Джонни Синс . Также были выданы статуэтки в таких номинациях, как "Лучшая лесбиянка", "Лучшая фетишистка" и "Лучшая порноактриса с большой грудью".

Джонни Синс shotmovie

Абелла Дейнджер shotmovie

Лучшим порносайтом признали Team Skeet, а лучшим любительским каналом — Leolulu. Награду главной звезды вручили блогерше Бель Делфин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году в одном из реабилитационных центров Голливуда умерла 23-летняя порнозвезда Оливия Луа, известная под псевдонимом "Вольтер". Ее смерть стала пятой в течение трех месяцев среди представительниц этой профессии.

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