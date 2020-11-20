Названы лучшие музыканты 2020 года по версии Apple

Компания Apple назвала победителей своей премии Music Awards, которую в этом году вручали во второй раз. Главную награду и звание "Артист года" получил 25-летний хип-хоп исполнитель Lil Baby.

Об этом сообщается на официальном сайте компании. Отмечается, что за 2020 год рэпер поучаствовал в миллиарде глобальных стримов, выпустил множество треков, покоривших чарты Apple Music, и укрепился в качестве истинного голоса молодежной культуры.

"Этот год очень меня изменил. Теперь, когда я стал артистом, я чувствую, что мой голос может быть услышан с помощью моей музыки и я должен был что-то сказать. И мои фаны слушали. Спасибо моим фанам и спасибо Apple Music за возможность общаться с ними", – заявил музыкант.

Lil Baby revolt.tv

В номинации "Прорыв года" победила Megan Thee Stallion. Ее трек с Cardi B WAP и Savage с Бейонсе прослушали на Apple Music более 300 млн раз по всему миру.

В номинации "Автор года" с альбомом "Folklore" победила Тейлор Свифт.

Лучшей песней года стала The Box рэпера Родди Рича. Она набрала больше 460 млн стримов в Apple Music по всему миру.

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 8 ноября, были объявлены лауреаты премии MTV Europe Music Awards 2020. Триумфатором церемонии стала кей-поп-группа BTS, получившая сразу четыре награды.