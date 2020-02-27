"ДахаБраха" стала лауреатом престижной премии: кто еще попал в список

Комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко определил лауреатов премии 2020 года. Среди них – группа "ДахаБраха" в номинации "Музыкальное искусство" и писатели Тарас Прохасько и поэтесса Марианна Кияновская.

Всего награды получили номинанты в пяти категориях, сообщает “UA: Суспільне”.

Еспресо.TV

В номинации "Литература" – два победителя: Марианна Кияновская с книгой стихов "Бабин Яр. Голосами" и Тарас Прохасько со сборником эссе "Так, але...".

Известная украинская этно-хаос группа "ДахаБраха" с альбомом "Шлях" одержала победу в номинации "Музыкальное искусство". Сами авторы отметили, что альбом создавался в очень сложное время для Украины.

ДахаБраха dakhabrakha.com.ua

"Мы хотим посвятить его тем, кто отдал свою жизнь за нашу свободу, тем, кто продолжает стоять на ее страже и тем, кто идет непростым путем свободного человека, не теряя надежды", – отметили музыканты.

В номинации "Публицистика, журналистика" лауреатом стала военный корреспондент Евгения Подобная с книгой "Дівчата зрізають коси". Победителем в категории "Визуальные искусства" стал проект "Карусель" Александра Гляделова.

Опера-реквием "Йов" (Iyov) Влада Троицкого, Романа Григорива и Ильи Разумейко – лауреат в номинации "Театральное искусство".

Отметим, председатель комитета по Национальной премии имени Тараса Шевченко Юрий Макаров подчеркнул, что в этом году премия в номинации "Киноискусство" не будет вручаться, поскольку, по мнению членов комитета, представленные номинанты – фильм "Какофония Донбасса" Игоря Минаева и документальная лента "Дом "Слово" Тараса Томенко – "не соответствуют по масштабу сути премии".

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