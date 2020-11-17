Названы гонорары российских звезд за новогодние корпоративы: кто самый дорогой

РосСМИ узнали сумму гонорара, за которую российские звезды готовы выступить в новогоднюю ночь 2021. Так, больше всего за свои услуги запрашивает лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров.

Как сообщает издание "Ридус", звезда готов спеть на корпоративе за $150 тысяч. Кроме того, технический райдер музыканта составляет $10 тысяч, так как он выступает лишь со своей аппаратурой. Перед концертом Шнуров согласен сдать тест на коронавирус, однако выступать в маске отказывается.

Сергей Шнуров espreso.tv

За 50-минутное выступление Филиппа Киркорова придется заплатить 80 тысяч евро. А вот Ольга Бузова просит "всего" 28 тысяч евро за новогодний корпоратив со своим участием. Выступление звезды будет длиться 45 минут.

Филипп Киркоров и Ольга Бузова

Популярный рэпер Моргенштерн на частном новогоднем корпоративе готов выступить за 4 млн рублей. А вот лидер группы "Руки вверх" Сергей Жуков споет за три с половиной млн рублей.

Рэпер Моргенштерн Instagram Моргенштерна

При этом народный артист Лев Лещенко готов выступить на корпоративе за более скромное вознаграждение. Певец просит от 1,3 до полутора млн рублей.

Как собщал OBOZREVATEL, ранее журнал Forbes составил рейтинг самых богатых звезд российского шоу-бизнеса по данным доходов за период с 1 мая 2019 года по 30 апреля 2020 года. Список возглавил певец и генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров.