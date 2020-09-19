Названы четыре варианта проведения "Евровидения-2021" при пандемии
Организаторы песенного конкурса "Евровидения-2021" рассмотрели четыре разных сценария проведения конкурса в зависимости от эпидемии коронавируса.
Об этом сообщает официальный сайт конкурса.
Согласно информации, "Евровидение-2021" может проводиться в четырех разных варианта:
Первый вариант предполагает традиционное проведение музыкального конкурса в концертном зале Ahoy в Роттердаме (Нидерланды), где будут присутствовать жюри и зрители. А участники конкурса смогут посетить и другие мероприятия, которые будут проводиться в городе.
Второй вариант отличается от первого тем, что могут быть введены некоторые ограничения: нужно будет соблюдать безопасную дистанцию, уменьшится численность международных делегаций и представителей прессы.
Третий сценарий "Евровидение-2021" предусматривает выступление участников, которые не смогут приехать из-за закрытых границ, в онлайн-режиме.
Четвертый вариант предполагает, что конкурс полностью будет проведен в онлайн-формате.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Международный песенный конкурс Евровидение в 2020 году должен был состояться в городе Роттердам (Нидерланды). Конкурс отменили из-за пандемии коронавируса.
По желанию стран-участниц, они могут отправить на музыкальные соревнования в 2021 году тех же представителей, что были выбраны для поездки в 2020-м, однако с новыми песнями.
Напомним, что победителем Евровидение-2019 стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade. До 2021 года он остается действующим обладателем почетного статуса.