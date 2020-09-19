Названы четыре варианта проведения "Евровидения-2021" при пандемии

Организаторы песенного конкурса "Евровидения-2021" рассмотрели четыре разных сценария проведения конкурса в зависимости от эпидемии коронавируса.

Об этом сообщает официальный сайт конкурса.

Согласно информации, "Евровидение-2021" может проводиться в четырех разных варианта:

Первый вариант предполагает традиционное проведение музыкального конкурса в концертном зале Ahoy в Роттердаме (Нидерланды), где будут присутствовать жюри и зрители. А участники конкурса смогут посетить и другие мероприятия, которые будут проводиться в городе.

Второй вариант отличается от первого тем, что могут быть введены некоторые ограничения: нужно будет соблюдать безопасную дистанцию, уменьшится численность международных делегаций и представителей прессы.

Третий сценарий "Евровидение-2021" предусматривает выступление участников, которые не смогут приехать из-за закрытых границ, в онлайн-режиме.

Четвертый вариант предполагает, что конкурс полностью будет проведен в онлайн-формате.

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