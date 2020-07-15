Названы 5 известных актрис, которые служили в армии

В кино важно не только иметь успех в актерском мастерстве, но и уметь управлять транспортными средствами, владеть боевыми искусствами и оружием.

Культурология предлагает ознакомиться с современными популярными актрисами, которые в свое время прошли обучение в армии Израиля и США.

Алона Тал

Девушка закончила школу искусств Тельма-Элин в Тель-Авиве (Израиль). Служила в израильской армии в течение двух лет. Опыт, приобретенный в ней, помог актрисе в дальнейшем справиться с образами девушек с характером. Алона Тал сыграла Джо Гарвель в сериале "Сверхъестественное", а также Джулию Шнайдер в минисериале "Шпион".

Алона Тал FUNART.pro

Джули Леви-Бекен

Ради роли девушки-шпионки в израильском сериале "Чемпионка" ей пришлось переехать в Тель-Авив, где она прослужила в армии и была признана одной из пяти самых сексуальных актрис Израиля. По ее словам, служба подарила ей ценный опыт для следующих ролей, а также закалила характер.

Джуоия Леви-Бекен YouTube

Хадас Ярон

Обладательница премии "Офир" за лучшую женскую роль в художественном фильме "Заполнить пустоту". В израильскую армию попала еще юной сразу после окончания средней школы, где отслужила два года. В 2018 году актриса снялась в кинодраме "Мария Магдалина".

Хадас Ярон во время съемок фильма KinoFilms.ua

Орли Шошан

Актриса и модель из Израиля прослужила два года в армии. Ее навыки в рукопашном бою и во владении оружием ближнего боя использовались создателями научно-фантастического фильма "Звездные войны. Эпизод II: Атака клонов" для создания образа мастера-джедая Шаак Ти.

Орли Шошан Hysterically Assertive.

Дженнифер Маршалл

Актриса работала на Военно-морской флот Соединенных Штатов Америки с семнадцати до двадцати двух лет. Она освоила профессии от обработчика воздушных судов к специалисту по логистике. За свои военные заслуги перед страной она даже была награждена медалями. Сейчас девушка занимается актерской карьерой. Она известна благодаря съемкам в фильмах "Посейдон Рекс", "Империя", "Эра завтрашнего дня", сериалу "Колония", игры "Squadron 42".

Дженнифер Маршалл Super Stars Bio

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