Названо имя нового адвоката актера Ефремова

Ольга Веркалец Люди 17:19, 15.09.2020

Новым адвокатом российского актера Михаила Ефремова, которого приговорили к 8 годам колонии за смертельное ДТП, станет Роман Филиппов.

Как пишет "Московский комсомолец", защитник будет представлять интересы артиста в ходе рассмотрения апелляционной жалобы на приговор. По данным газеты, Филиппов специализируется на гражданском и уголовном праве.

Отметим, в течение всего судебного процесса адвокатом Ефремова был Эльман Пашаев. Однако актер отказался от его услуг. Министерство юстиции страны накануне предложило лишить его статуса адвоката.

Михаил Ефремов с адвокатом Пашаевым.
АГН "Москва"

После оглашения приговора в суде, 8 сентября, Михаила Ефремова доставили в московское СИЗО №5 "Водник", где он пробудет десять дней на карантине. За это время ему подберут камеру и соседей с учетом психологической совместимости, после чего актера доставят в исправительную колонию.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Комментировать
Шоу Люди

Смотрите также

Майк Тайсон – Рой Джонс: назван фаворит супербоя легенд бокса

Зеленский – о "восстании" Донбасса: там много украинцев, не хочу, чтобы они умирали

Фокин – о заявлениях по Донбассу: 25 лет был на пенсии и воспринимаю мир немного иначе

Взрыв в Чабанах: трубу хотели ремонтировать еще 10 лет назад. Фото и видео последствий

"Мне поставили ультиматум, но я выбрала войну". Как мать двух детей попала в армию и уехала на Донбасс