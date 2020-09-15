Названо имя нового адвоката актера Ефремова
Новым адвокатом российского актера Михаила Ефремова, которого приговорили к 8 годам колонии за смертельное ДТП, станет Роман Филиппов.
Как пишет "Московский комсомолец", защитник будет представлять интересы артиста в ходе рассмотрения апелляционной жалобы на приговор. По данным газеты, Филиппов специализируется на гражданском и уголовном праве.
Отметим, в течение всего судебного процесса адвокатом Ефремова был Эльман Пашаев. Однако актер отказался от его услуг. Министерство юстиции страны накануне предложило лишить его статуса адвоката.
После оглашения приговора в суде, 8 сентября, Михаила Ефремова доставили в московское СИЗО №5 "Водник", где он пробудет десять дней на карантине. За это время ему подберут камеру и соседей с учетом психологической совместимости, после чего актера доставят в исправительную колонию.
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 июня российский актер Михаил Ефремов в нетрезвом состоянии стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.
Артист на момент ДТП был пьян, а также под воздействием марихуаны и кокаина.
58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов, умер на следующее утро, 9 июня, в реанимации.
Выяснилось, что Ефремов пытался покончить с собой после ДТП.
На одном из заседаний суда Ефремов потерял сознание, у него диагностировали инсульт.