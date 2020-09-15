Названо имя нового адвоката актера Ефремова

Новым адвокатом российского актера Михаила Ефремова, которого приговорили к 8 годам колонии за смертельное ДТП, станет Роман Филиппов.

Как пишет "Московский комсомолец", защитник будет представлять интересы артиста в ходе рассмотрения апелляционной жалобы на приговор. По данным газеты, Филиппов специализируется на гражданском и уголовном праве.

Отметим, в течение всего судебного процесса адвокатом Ефремова был Эльман Пашаев. Однако актер отказался от его услуг. Министерство юстиции страны накануне предложило лишить его статуса адвоката.

После оглашения приговора в суде, 8 сентября, Михаила Ефремова доставили в московское СИЗО №5 "Водник", где он пробудет десять дней на карантине. За это время ему подберут камеру и соседей с учетом психологической совместимости, после чего актера доставят в исправительную колонию.

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