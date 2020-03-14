Названы утренние привычки, которые мешают похудеть

Для того, чтобы похудеть необходимо не только выработать у себя правильные привычки, но и отказаться от тех, которые мешают прийти в идеальную форму.

О пяти утренних привычках из-за которых невозможно похудеть, пишет Cosmopolitan.

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Пропуск зарядки

Небольшая разминка точно не повредит вашему организму, а наоборот - вы почувствуете прилив сил. Организм проснется и будет работать быстрее, а значит, и переваривать все съеденное за день.

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Двойной латте

Кофе с пенкой - это тяжелый напиток: чтобы переварить его, организму придется очень сильно постараться, а значит, он будет занят этим, а не едой, которую получит позже.

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Негативное мышление

Нужно научиться концентрироваться и выделять правильные вещи. В любом плохом дне всегда есть что-то хорошее. Если начинать день с позитивных мыслей, уровень стресса значительно снизится.

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Бутерброды

Вместо энергического заряда организм получает порцию пустых калорий, которые откладываются в талии и бедрах. Утро следует начинать с каш, разнообразив их ягодами и фруктами.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что диетолог Маргарита Королева раскрыла секрет идеального завтрака. Так, по ее словам первый прием пищи должен быть достаточно "плотным".

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