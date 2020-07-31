Названа возможная причина смерти рэпера Энди Картрайта
Россиянка Марина Кухал, которая расчленила своего мужа, рэпера Энди Картрайта, предположила, что он мог умереть от сердечного приступа.
Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на адвоката Ирину Скурту. По словам издания, Кухал сообщила правозащитнице, что у Энди ранее были проблемы с сердцем. А когда началась пандемия рэпер впал в депрессию, и у нее возникли подозрения, что он употребляет наркотики.
Женщина отметила, что 25 июля вернулась домой и нашла своего мужа без сознания, а рядом с ним лежал шприц. В панике Марина решила, что случилась передозировка. Однако она не исключает того, что смерть могла наступить по естественным причинам.
Стоит отметить, что по информации издания "Комсомольская правда", эксперты не нашли следов шприца на теле Энди Картрайта. Также не было найдено и возможных прижизненных травм, которые могли стать причиной смерти рэпера.
К слову, следователи не смогли пока допросить жену рэпера Марину, потому что она была на грани потери сознания: женщина практически не спала и не ела пять суток.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что россиянка Марина Кухал, которая расчленила своего мужа, рэпера Энди Картрайта, сделала это вместе со своей матерью. На момент инцидента в квартире находился их с музыкантом 2,5-летний ребенок.