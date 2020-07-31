Названа возможная причина смерти рэпера Энди Картрайта

Россиянка Марина Кухал, которая расчленила своего мужа, рэпера Энди Картрайта, предположила, что он мог умереть от сердечного приступа.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на адвоката Ирину Скурту. По словам издания, Кухал сообщила правозащитнице, что у Энди ранее были проблемы с сердцем. А когда началась пандемия рэпер впал в депрессию, и у нее возникли подозрения, что он употребляет наркотики.

Женщина отметила, что 25 июля вернулась домой и нашла своего мужа без сознания, а рядом с ним лежал шприц. В панике Марина решила, что случилась передозировка. Однако она не исключает того, что смерть могла наступить по естественным причинам.

Жена Энди Картрайта назвала еще одну причину его смерти (фото – apostrophe.ua)

Стоит отметить, что по информации издания "Комсомольская правда", эксперты не нашли следов шприца на теле Энди Картрайта. Также не было найдено и возможных прижизненных травм, которые могли стать причиной смерти рэпера.

К слову, следователи не смогли пока допросить жену рэпера Марину, потому что она была на грани потери сознания: женщина практически не спала и не ела пять суток.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что россиянка Марина Кухал, которая расчленила своего мужа, рэпера Энди Картрайта, сделала это вместе со своей матерью. На момент инцидента в квартире находился их с музыкантом 2,5-летний ребенок.