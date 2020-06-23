Названа возможная причина развода Кристины Асмус и Гарика Харламова

Знакомые российской актрисы Кристины Асмус и юмориста Гарика Харламова заявили, что последний год в их семье часто происходили ссоры, а началось все с ремонта в доме.

Об этом они сообщили изданию "Комсомольская правда" отметив, что это могло послужить причиной развода пары.

"В прошлом году Кристина и Гарик купили дом. Когда начали летом ремонт в своем большом доме, сами сняли неподалеку другой – поменьше... Ремонт мог стать триггером в семейном разладе. Кажется, что тогда и начались споры и недовольства. Ссоры часто начинаются вместе с ремонтом", – рассказали источники из окружения семьи.

Гарик Харламов и Кристина Асмус (Instagram-аккаунт Кристины Асмус)

Отмечается, что пара переехала в отремонтированный дом в элитном поселке в Подмосковье в 2020-м, недвижимость была приобретена в 2019 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 июня стало известно о том, что комик Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус разводятся спустя 8 лет брака. Супруги отметили, что это взвешенное и обоюдное решение. У пары есть совместная 6-летняя дочь Анастасия.