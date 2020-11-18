Названа самая популярная песня во все времена: что о ней известно
Песня австралийской исполнительницы Tones And I "Dance Monkey" оказалась самой популярной по поиску в приложении Shazam.
Хит вышел в 2019 году и известен по сегодняшний день, пишет "BBС".
Так, песню, в которой певица рассказала о своих уличных выступлениях, искали 36,6 миллионов раз.
На втором месте оказался хит Lilly Wood & The Prick "Prayer In C", а на третьем – "Let Her Go" Passenger.
Исполнительница популярной песни Тони Уотсон заявила, что Shazam – это бесценное приложение в ее карьере. Благодаря ему у певицы увеличился охват людей в соцсетях и прибавилось поклонников.
Отметим, что также "Dance Monkey" занимает первые места в Великобритании и возглавляет чарты в 29 странах. Кроме того, хит является рекордсменом по количеству песен Shazamed за день.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее клип на детскую песню Baby Shark от южнокорейского бренда стал самым просматриваемым видео на YouTube.