Названа самая популярная песня во все времена: что о ней известно

София Ковнир Люди 10:47, 18.11.2020 Обновлено: 11:03, 18.11.2020

Песня австралийской исполнительницы Tones And I "Dance Monkey" оказалась самой популярной по поиску в приложении Shazam.

Хит вышел в 2019 году и известен по сегодняшний день, пишет "BBС".

Так, песню, в которой певица рассказала о своих уличных выступлениях, искали 36,6 миллионов раз.

На втором месте оказался хит Lilly Wood & The Prick "Prayer In C", а на третьем – "Let Her Go" Passenger.

Tones And I "Dance Monkey" оказалась самой популярной песней
Billboard

Исполнительница популярной песни Тони Уотсон заявила, что Shazam – это бесценное приложение в ее карьере. Благодаря ему у певицы увеличился охват людей в соцсетях и прибавилось поклонников.

Отметим, что также "Dance Monkey" занимает первые места в Великобритании и возглавляет чарты в 29 странах. Кроме того, хит является рекордсменом по количеству песен Shazamed за день.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее клип на детскую песню Baby Shark от южнокорейского бренда стал самым просматриваемым видео на YouTube.

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