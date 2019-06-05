Названа самая богатая певица в мире

Американская поп-певица Рианна стала самой богатой женщиной в мире музыки по версии журнала Forbes.

Так, издание оценило состояние артистки в 600 миллионов долларов. При этом большую часть этой суммы ей принесли не продажи альбомов или концерты. Основной доход Рианне приносит сотрудничество с группой компаний LVMH, Moet, Hennessy, Louis Vuitton, которая производит товары в сегменте люкс. Также певица и LVMH основали бренд косметики Fenty Beauty, и открыли модный дом.

Рианна Фото из Instagram

Рианна Фото из Instagram

Рианна Фото из Instagram

Рианна Фото из Instagram

Рианна Фото из Instagram

Помимо этого Рианна владеет линией белья Savage X Fenty и зарабатывает миллионы долларов на концертах и выпущенных альбомах.

Рианна Фото из Instagram

Рианна Фото из Instagram

Рианна Фото из Instagram

Рианна Фото из Instagram

Отметим, что на втором месте по размеру состояния оказалась Мадонна с 570 миллионами долларов, за ней следуют Селин Дион (450 млн долларов) и Бейонсе (400 млн долларов).

Мадонна Фото из Instagram

Селин Дион Фото из Instagram

Бейонсе Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Рианна взбудоражила поклонников серией эротических снимков. Так, звезда засветила аппетитные формы в прозрачном белье собственного бренда Savage x Fenty.

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