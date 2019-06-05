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Названа самая богатая певица в мире

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Американская поп-певица Рианна стала самой богатой женщиной в мире музыки по версии журнала Forbes.

Так, издание оценило состояние артистки в 600 миллионов долларов. При этом большую часть этой суммы ей принесли не продажи альбомов или концерты. Основной доход Рианне приносит сотрудничество с группой компаний LVMH, Moet, Hennessy, Louis Vuitton, которая производит товары в сегменте люкс. Также певица и LVMH основали бренд косметики Fenty Beauty, и открыли модный дом.

Названа самая богатая певица в мире

Рианна

Фото из Instagram

Названа самая богатая певица в мире

Рианна

Фото из Instagram

Названа самая богатая певица в мире

Рианна

Фото из Instagram

Названа самая богатая певица в мире

Рианна

Фото из Instagram

Названа самая богатая певица в мире

Рианна

Фото из Instagram

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Помимо этого Рианна владеет линией белья Savage X Fenty и зарабатывает миллионы долларов на концертах и выпущенных альбомах.

Названа самая богатая певица в мире

Рианна

Фото из Instagram

Названа самая богатая певица в мире

Рианна

Фото из Instagram

Названа самая богатая певица в мире

Рианна

Фото из Instagram

Названа самая богатая певица в мире

Рианна

Фото из Instagram

Отметим, что на втором месте по размеру состояния оказалась Мадонна с 570 миллионами долларов, за ней следуют Селин Дион (450 млн долларов) и Бейонсе (400 млн долларов).

Названа самая богатая певица в мире

Мадонна

Фото из Instagram

Названа самая богатая певица в мире

Селин Дион

Фото из Instagram

Названа самая богатая певица в мире

Бейонсе

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Рианна взбудоражила поклонников серией эротических снимков. Так, звезда засветила аппетитные формы в прозрачном белье собственного бренда Savage x Fenty.

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Персона
Рианна
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