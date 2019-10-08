Главная Новости
9 октября • обновлено в 05:27
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Названа причина выписки Заворотнюк из больницы

63.3т Читать материал на украинском

Выписка российской актрисы Анастасии Заворотнюк из московского "Европейского медицинского центра" может быть связана с перерывом в лечении или с его неэффективностью.

Такой версии придерживается врач-онколог Игорь Долгополов. По словам медика, тут, скорее всего, речь идет о втором варианте, ведь пациенты с глиобластомой, которую якобы диагностировали у Заворотнюк, крайне редко живут дольше двух лет, сообщает "MK.ru"

Анастасия Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк

Фото: segodnya.ua

Новости
Звезда "КВН" умерла от рака: обнаружены последние фото и видео

"Когда речь идет о злокачественном раке, таком как глиобластома, которую якобы обнаружили у актрисы, то необходимо вмешательство хирургов. А если хирургическим путем удалить нельзя, то пациент обречен. Ведь с таким недугом больные редко живут более двух лет с момента его обнаружения и лечения.... Поэтому, найдя данные о точной дате постановки диагноза и отсчитав около двух лет от нее, вы найдете примерный ответ, почему Заворотнюк выписали", — сообщил онколог.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Персона
Анастасия Заворотнюк
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
19
6
Смешно
0
Интересно
47
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel