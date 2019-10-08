Названа причина выписки Заворотнюк из больницы

Выписка российской актрисы Анастасии Заворотнюк из московского "Европейского медицинского центра" может быть связана с перерывом в лечении или с его неэффективностью.
Такой версии придерживается врач-онколог Игорь Долгополов. По словам медика, тут, скорее всего, речь идет о втором варианте, ведь пациенты с глиобластомой, которую якобы диагностировали у Заворотнюк, крайне редко живут дольше двух лет, сообщает "MK.ru"
Анастасия Заворотнюк
Фото: segodnya.ua
"Когда речь идет о злокачественном раке, таком как глиобластома, которую якобы обнаружили у актрисы, то необходимо вмешательство хирургов. А если хирургическим путем удалить нельзя, то пациент обречен. Ведь с таким недугом больные редко живут более двух лет с момента его обнаружения и лечения.... Поэтому, найдя данные о точной дате постановки диагноза и отсчитав около двух лет от нее, вы найдете примерный ответ, почему Заворотнюк выписали", — сообщил онколог.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание — опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
8 октября стало известно, что Заворотнюк выписали из больницы.
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