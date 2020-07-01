Названа причина смерти звезды "Жестокого романса" Проскурина: не коронавирус

Советский и российский актер театра и кино, звезда фильмов "Жестокий романс" и "Приключения Шерлока Холмса" Виктор Проскурин умер от обструкции легких.

Так, артист скончался вечером 30 июня в одной из московских больниц. У него произошел приступ удушья, врачи не смогли спасти актера. Об этом рассказала его жена Ирина Хонда изданию РБК.

Она также уточнила, что смерть не связана с коронавирусом – диагноз COVID-19 у Проскурина не подтвердился.

Виктор Проскурин с супругой Ириной Хондой (Кulturologia.ru)

Хонда добавила, что в последнее время у Проскурина были проблемы со здоровьем – он страдал от хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Это заболевание, при котором в дыхательных путях возникают ограничения для прохождения воздуха. Как правило, с течением времени болезнь прогрессирует и провоцирует аномальную воспаление тканей легких из-за различных патогенных частиц и газов. Об этом недуге Проскурин рассказывал в эфире программы Бориса Корчевникова "Судьба человека" в 2018 году.

Состояние Виктора Проскурина ухудшилось еще в мае, его экстренно госпитализировали. Он провел в клинике больше месяца.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России 5 июня на 84-м году жизни умер известный советский актер, народный артист РФ Михаил Кокшенов.