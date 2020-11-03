Названа причина распада группы "Время и Стекло"

30 октября известная украинская группа "Время и Стекло" отыграли свой последний концерт в Киеве. Дальше участники группы будут выступать раздельно.

Как заявил рэпер и продюсер экс-группы Потап (Алексей Потапенко), причиной распада коллектива стало то, что певица Надя Дорофеева захотела начать сольную карьеру, говорится в интервью программе "Зірковий шлях" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Надя Дорофеева созрела на свой сольный проект. Позитив – очень крутой, мощный композитор и автор, а также молодой продюсер. Поэтому они уже готовы меняться", – рассказал Потап.

Стало известно, почему "Время и Стекло" распались Телеканал Украина

Кроме того, у фанатов "Время и Стекло" спрашивали, стоит ли возобновлять выступления группы с другими новыми участниками. Но поклонники напрочь отказались.

"Почему-то фанаты написали: "Мы не хотим, чтобы был кто-то другой. Придумайте другое название и другую группу, но "Время и Стекло" хотим, чтобы осталось навсегда в сердцах с Надей Дорофеевой и Алексеем Завгородним", – добавил продюсер.

Как сообщал OBOZREVATEL, участники украинской поп-группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева и Позитив (Алексей Завгородний), имели романтические чувства друг к другу на заре своей карьеры, а также часто обсуждают секс.