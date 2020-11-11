Названа предварительная причина крушения самолета, в котором погиб ведущий Колтовой

Известно, что стало причиной крушения легкомоторного самолета в Подмосковье, в котором погиб телеведущий Александр Колтовой.

Предварительно, это была техническая неисправность. Также это является основной версией следствия, пишут в Telegram-канале "LIFE SHOT".

Согласно источнику, винт при столкновении с землей не работал, а масляный бак был пуст.

Также следователи выяснили, что перед вылетом пилот сам заправил воздушное судно топливом и не сразу смог запустить двигатель.

Как сообщал OBOZREVATEL, на учениях "Кавказ-2020" российские военные сожгли собственную военную технику. На кадрах видно, как охваченную огнем боевую машину пытаются отбуксировать из посадки, где произошло ЧП.