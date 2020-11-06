Названа предполагаемая причина смерти Михаила Жванецкого

София Ковнир
София Ковнир
Люди
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Названа предполагаемая причина смерти Михаила Жванецкого

Директор умершего сатирика Михаила Жванецкого Олег Сташкевич назвал предполагаемую причину смерти писателя.

По его словам, это могли стать болезнь и возраст, сообщил он телеканалу "360".

"Неизвестно, когда будут похороны. Причина возраст, болезни, никакой другой причины нет", – рассказал Сташкевич.

Кроме того, в разговоре с "РБК" директор Жванецкого отметил, что причиной смерти знаменитости стал не COVID-19.

"Он болел долго. Но это не коронавирус, потому что Михаил Михайлович болел с конца прошлого года", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2020 года сатирику якобы поставили "страшный диагноз, погубивший многих артистов". По информации СМИ, о болезни мужчина узнал еще до Нового года, который отмечал на родине в Одессе.

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