Названа обладательница титула "Мисс Украина Вселенная 2020": что о ней известно

Новой обладательницей престижного титула "Мисс Украина Вселенная 2020" стала киевлянка Елизавета Ястремская – "Вице-Мисс Украина Вселенная 2019". Почетное звание ей передали вне конкурса – его отменили из-за пандемии коронавируса.

Обладательница короны будет представлять Украину на конкурсе "Мисс Вселенная", который состоится в 2021 году. Об этом сообщили на официальном сайте конкурса (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Интересно, что новую обладательницу титула "Мисс Украина Вселенная" определили без традиционной конкурсной программы и соревнований. В связи с пандемией коронавируса не проводилось масштабное мероприятие, чтобы не подвергать опасности людей. Причиной присвоит Ястремской статус стало занятое второе место в прошлогоднем конкурсе.

Елизавета Ястремская стала новой "Мисс Украина Вселенная". Пресс-служба конкурса "Мисс Украина Вселенная"

"Мы приняли единственно верное решение в 2020 году – отказаться от проведения конкурса в масштабном формате, привычном для "Мисс Украина Вселенная". Титул "Мисс Украина Вселенная"-2020, решением главы конкурса Анны Филимоновой и Оргкомитета "Мисс Украина Вселенная", который поддержал ее единогласно, будет передан "Первой Вице-Мисс Украина Вселенная 2019", киевлянке Елизавете Ястремской, которая и представит Украину на конкурсе "Мисс Вселенная 2020", – сообщили организаторы.

Оргкомитет конкурса пояснил, что решение отдать победу Ястремской было принято на основании того, что она активно занимается собственным духовным развитием, принимает участие в социальных инициативах и имеет активную общественную позицию.

Елизавета Ястремская стала "Мисс Украина Вселенная". Пресс-служба конкурса "Мисс Украина Вселенная"

Ранее Елизавета Ястремская смогла одержать победу в международном конкурсе The Queen of Eurasia 2019, создала собственный бренд вечерних платьев и купальных костюмов Elza. Это также было веским аргументом для жюри.

"Сказать, что я невероятно счастлива – ничего не сказать! О титуле "Мисс Украина Вселенная" я мечтала с детства... Я делала несколько попыток получить корону. В 2016 году я прошла в финал конкурса, но по личным причинам не смогла принять участие. В прошлом году я снова прошла в финал, заняла второе место и получила титул "Первая вице-Мисс Украина Вселенная 2019". А в этом году судьба распорядилась волшебным образом и я получила титул, о котором мечтала всю жизнь", – призналась Елизавета.

Ястремская заняла второе место на конкурсе "Мисс Украина Вселенная 2019". Instagram Елизаветы Ястремской

Отметим, будущая королева красоты родилась в Киеве, в многодетной семье – у нее два брата и сестра. Окончила Киевский национальный экономический университет им. В. Гетьмана по специальности "Управление персоналом и маркетинг". Увлекалась визажем, закончила школу телеведущих. Несколько лет работала моделью как в Украине, так и за рубежом. Ее фото украшали обложки известных глянцев, среди которых: L'Officiel, "Натали", "Лиза" и другие. Владеет английским и французским языками, изучает немецкий.

Также напомним, из-за пандемии коронавируса, финал конкурса красоты "Мисс Вселенная 2020" был перенесен на первую половину 2021 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве выбрали самую красивую обладательницу пышных форм в Украине – "Мисс Plus Size". Ей стала уроженка города Вилково Наталья Степановская, которая ныне проживает в Одессе.