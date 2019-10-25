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25 октября • обновлено в 09:20
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Названа победительница конкурса ''Мисс Украина Вселенная 2019''

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Победительницей конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная 2019" стала 26-летняя красотка из Запорожья Анастасия Суббота.

Так, девушке вручили корону в ночь на 25 октября, в киевском отеле Fairmont Grand Hotel Kyiv. По специальности Анастасия веб-дизайнер, но работает профессиональной моделью. Она несколько лет жила в Китае, где работала манекенщицей.

Анастасия Суббота стала победительницей "Мисс Украина Вселенная 2019"

Анастасия Суббота стала победительницей "Мисс Украина Вселенная 2019"

Скриншот с видео

Анастасия Суббота

Анастасия Суббота

Скриншот с видео

Анастасия Суббота

Анастасия Суббота

Скриншот с видео

Новости
Впервые в истории Украины: Киев стал мировым центром красоты

Отметим, что первой вице-мисс стала 26-летняя киевлянка Лиза Ястремская. Она ранее была на страницах Playboy (Чехия) и календаре от журнала XXL (Украина).

Лиза Ястремская

Лиза Ястремская

Фото: styler.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинка Елена Фирут стала победительницей Международного конкурса красоты "Miss & Mister Planet", который проходил в Тбилиси (Грузия). За титул соревновались победители региональных конкурсов из 35 стран мира.

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Место
Украина
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