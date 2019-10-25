Названа победительница конкурса ''Мисс Украина Вселенная 2019''

Победительницей конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная 2019" стала 26-летняя красотка из Запорожья Анастасия Суббота.

Так, девушке вручили корону в ночь на 25 октября, в киевском отеле Fairmont Grand Hotel Kyiv. По специальности Анастасия веб-дизайнер, но работает профессиональной моделью. Она несколько лет жила в Китае, где работала манекенщицей.

Анастасия Суббота стала победительницей "Мисс Украина Вселенная 2019" Скриншот с видео

Анастасия Суббота Скриншот с видео

Анастасия Суббота Скриншот с видео

Отметим, что первой вице-мисс стала 26-летняя киевлянка Лиза Ястремская. Она ранее была на страницах Playboy (Чехия) и календаре от журнала XXL (Украина).

Лиза Ястремская Фото: styler.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинка Елена Фирут стала победительницей Международного конкурса красоты "Miss & Mister Planet", который проходил в Тбилиси (Грузия). За титул соревновались победители региональных конкурсов из 35 стран мира.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!