Названа победительница конкурса ''Мисс Украина Вселенная 2019''

Победительницей конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная 2019" стала 26-летняя красотка из Запорожья Анастасия Суббота.
Так, девушке вручили корону в ночь на 25 октября, в киевском отеле Fairmont Grand Hotel Kyiv. По специальности Анастасия веб-дизайнер, но работает профессиональной моделью. Она несколько лет жила в Китае, где работала манекенщицей.
Анастасия Суббота стала победительницей "Мисс Украина Вселенная 2019"
Скриншот с видео
Анастасия Суббота
Скриншот с видео
Анастасия Суббота
Скриншот с видео
Отметим, что первой вице-мисс стала 26-летняя киевлянка Лиза Ястремская. Она ранее была на страницах Playboy (Чехия) и календаре от журнала XXL (Украина).
Лиза Ястремская
Фото: styler.com.ua
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинка Елена Фирут стала победительницей Международного конкурса красоты "Miss & Mister Planet", который проходил в Тбилиси (Грузия). За титул соревновались победители региональных конкурсов из 35 стран мира.
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