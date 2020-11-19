Названа настоящая причина смерти Романа Виктюка

Умерший известный режиссер Роман Виктюк долгое время сражался со смертельной болезнью – раком.

Как стало известно, он болел уже много лет, пишет "Комсомольская правда".

Так, близкие режиссера рассказали, что он был стойким и жизнерадостным. Но в последнее время поник и высох, а также сильно похудел.

"Видимо, рак его медленно съедал. Но COVID добил... В больнице, куда Романа Григорьевича госпитализировали с коронавирусом, первую реанимацию Виктюк пережил. Мы думали уже, что страшное позади. Но потом COVID по сосудам ударил, у Виктюка случился инсульт. И вторую реанимацию Роман Григорьевич уже не перенес", – сообщили родственники.

Умерший известный режиссер Роман Виктюк болел раком Газета.Ру

Как сообщал OBOZREVATEL, Роман Виктюк будет похоронен на Лычаковском кладбище во Львове. Семейный склеп режиссер приобрел сам много лет назад.