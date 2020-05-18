Названа лучшая песня в истории Евровидения

Песня Waterloo группы ABBA была названа величайшей песней в истории песенного конкурса Евровидение.

Об этом сообщает BBC News со ссылкой на опрос, проведенный среди телезрителей.

Группа ABBA Фото: bbc.com

Шведская группа победила с данной песней на конкурсе в Брайтоне (Великобритания) в 1974 году. Композиция возглавила чарты ряда стран и стала первым шагом на пути к всемирной известности группы.

Всего в мире было продано более шести миллионов копий песни Waterloo, а группа АВВА позже была названа одной из самых великих в истории поп-музыки.

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