Названа лучшая песня в истории Евровидения

Песня Waterloo группы ABBA была названа величайшей песней в истории песенного конкурса Евровидение.

Об этом сообщает BBC News со ссылкой на опрос, проведенный среди телезрителей.

Группа ABBA Фото: bbc.com

Шведская группа победила с данной песней на конкурсе в Брайтоне (Великобритания) в 1974 году. Композиция возглавила чарты ряда стран и стала первым шагом на пути к всемирной известности группы.

Всего в мире было продано более шести миллионов копий песни Waterloo, а группа АВВА позже была названа одной из самых великих в истории поп-музыки.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Международный песенный конкурс Евровидение в 2020 году должен был состояться в городе Роттердам (Нидерланды). Конкурс отменили из-за пандемии коронавируса.

По желанию стран-участниц, они могут отправить на музыкальные соревнования в 2021 году тех же представителей, что были выбраны для поездки в 2020-м, однако с новыми песнями.

Напомним, что победителем Евровидение-2019 стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade. До 2021 года он остается действующим обладателем почетного статуса.

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