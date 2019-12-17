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17 декабря • обновлено в 17:36
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Названа главная актриса десятилетия: самые громкие скандалы с ней

1.1т
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Ассоциация голливудских критиков назвала актрисой десятилетия звезду "Персонального покупателя" и "Сумерек" Кристен Стюарт.

Девушка прославилась в 2008 году, когда снялась в вампирской саге "Сумерки". OBOZREVATEL предлагает читателю узнать о трех самых громких скандалах с актрисой.

Названа главная актриса десятилетия: самые громкие скандалы с ней
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Решила пойти босиком

Голливудская актриса разулась на глазах у сотен журналистов и поклонников, проходя по красной ковровой дорожке Дворца фестивалей и конгрессов в Каннах. Перед тем как подняться по лестнице она остановилась, чтобы ее сфотографировали, а потом неожиданно сняла туфли Christian Louboutin и ушла в зал босиком.

Названа главная актриса десятилетия: самые громкие скандалы с ней
Названа главная актриса десятилетия: самые громкие скандалы с ней

Интрижка с женатым мужчиной

В 2012 году из-за поцелуя Кристен Стюарт и Руперта Сандерса разгорелся настоящий скандал. И в этом нет ничего удивительного, ведь тогда актриса была в отношениях с Робертом Паттинсоном, а режиссер состоял в браке.

Названа главная актриса десятилетия: самые громкие скандалы с ней

Секс-скандал

В 2014 году актера Вуди Алена обвинили в домогательствах. Тогда многие артисты отказались работать с ним, но не Кристен. Актриса отметила, что об этой истории ей известно только из СМИ. Другой информации о данном скандале она не имеет. Кристен отметила, что не всегда стоит верить слухам, так как они способны разрушить отношения между влюбленными и друзьями.

Названа главная актриса десятилетия: самые громкие скандалы с ней

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2017 году известный режиссер Руперт Сандерс назвал отношения с Кристен Стюарт ошибкой. Их роман разгорелся в 2012 году на съемках фильма "Белоснежка и охотник".

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Автор
Мария Дидык
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