Названа дата и место прощания с Романом Виктюком

Юля Ухина Люди 18:57, 19.11.2020 Обновлено: 19:01, 19.11.2020

Прощание с российским режиссером украинского происхождения Романом Виктюком состоится во Львове в понедельник, 23 ноября, в Первом театре.

Об этом сообщила на личной странице в Facebook племянница знаменитости Екатерина. Она также отметила, что церемония будет открытой с соблюдением всех карантинных норм.

Церемония прощания начнется в 10:00 в Первом театре. Затем в 12:00 пройдет общественная панихида. В 13:30 гроб перенесут из театра в Церковь святого Андрея. В 15:00 пройдут похороны на Лычаковском кладбище.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 14 ноября умер знаменитый советский режиссер и актер армянского происхождения Армен Джигарханян. Его похоронили в Москве на Ваганьковском кладбище.

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