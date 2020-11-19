Названа дата и место прощания с Романом Виктюком

Прощание с российским режиссером украинского происхождения Романом Виктюком состоится во Львове в понедельник, 23 ноября, в Первом театре.

Об этом сообщила на личной странице в Facebook племянница знаменитости Екатерина. Она также отметила, что церемония будет открытой с соблюдением всех карантинных норм.

Церемония прощания начнется в 10:00 в Первом театре. Затем в 12:00 пройдет общественная панихида. В 13:30 гроб перенесут из театра в Церковь святого Андрея. В 15:00 пройдут похороны на Лычаковском кладбище.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 14 ноября умер знаменитый советский режиссер и актер армянского происхождения Армен Джигарханян. Его похоронили в Москве на Ваганьковском кладбище.