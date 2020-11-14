Назван возможный наследник Армена Джигарханяна

Наследником имущества советского актера и режиссера Армена Джигарханяна может стать сын его второй супруги Татьяны Власовой Степан.

Это возможно при условии, что Джигарханян усыновил его официально, сообщает портал "Дни.ру".

Отмечается, что о наличии завещания актера пока ничего не известно. При этом Степан Джигарханян может оказаться наследником первой очереди.

Вероятно, Власова тоже указана в завещании актера, поскольку она ухаживала за бывшим мужем после его расставания с Виталиной Цымбалюк-Романовской.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в России в ночь на субботу, 14 ноября, в возрасте 85 лет умер легендарный советский актер и режиссер Армен Джигарханян.