Назван список 25 лучших актеров XXI века по версии The New York Times

София Ковнир Люди 18:59, 25.11.2020

Американское издание The New York Times составило и опубликовало список лучших 25 актеров и актрис XXI века.

Некоторые из знаменитостей новички на сцене, а другие – существуют уже несколько десятилетий, пишет The New York Times.

Так, в список вошли следующие звезды:

  1. Дензел Вашингтон

  2. Изабель Юппер

  3. Дэниел Дэй-Льюис

  4. Киану Ривз

  5. Николь Кидман

  6. Сон Кан Хо

  7. Тони Сервилло

  8. Чжао Тао

  9. Виола Дэвис

  10. Сирша Ронан

  11. Джулианна Мур

  12. Хоакин Феникс

  13. Тильда Суинтон

  14. Оскар Айзек

  15. Майкл Б. Джордан

  16. Ким Мин-хи

  17. Элфри Вудард

  18. Уиллем Дефо

  19. Уэс Стади

  20. Роб Морган

  21. Катрин Денев

  22. Мелисса Маккарти

  23. Махершала Али

  24. Соня Брага

  25. Гаэль Гарсия Берналь

The New York Times опубликовало список лучших актеров

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американское издание The New York Times опубликовало в своей статье об Украине карту без Крыма, который оккупировала Россия.

Комментировать
Шоу Люди

Смотрите также

Коронавирус остается на поверхности пленкой: ученые уточнили опасность передачи

С врачей пот течет, тела складывают под стеной: больницы Сумщины захлебнулись от всплеска COVID-19

Проверят стоимость квартир всех украинцев и заставят заплатить налоги: как планируют собрать миллиарды

Россия хочет особого статуса для Донбасса на 50 лет, – нардеп

Украинцам запретили самолично отключать квартиры от отопления