Назван список 25 лучших актеров XXI века по версии The New York Times

София Ковнир
София Ковнир
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Назван список 25 лучших актеров XXI века по версии The New York Times

Американское издание The New York Times составило и опубликовало список лучших 25 актеров и актрис XXI века.

Некоторые из знаменитостей новички на сцене, а другие – существуют уже несколько десятилетий, пишет The New York Times.

Так, в список вошли следующие звезды:

  1. Дензел Вашингтон

  2. Изабель Юппер

  3. Дэниел Дэй-Льюис

  4. Киану Ривз

  5. Николь Кидман

  6. Сон Кан Хо

  7. Тони Сервилло

  8. Чжао Тао

  9. Виола Дэвис

  10. Сирша Ронан

  11. Джулианна Мур

  12. Хоакин Феникс

  13. Тильда Суинтон

  14. Оскар Айзек

  15. Майкл Б. Джордан

  16. Ким Мин-хи

  17. Элфри Вудард

  18. Уиллем Дефо

  19. Уэс Стади

  20. Роб Морган

  21. Катрин Денев

  22. Мелисса Маккарти

  23. Махершала Али

  24. Соня Брага

  25. Гаэль Гарсия Берналь

The New York Times опубликовало список лучших актеров

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американское издание The New York Times опубликовало в своей статье об Украине карту без Крыма, который оккупировала Россия.

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