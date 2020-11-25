Назван список 25 лучших актеров XXI века по версии The New York Times

Американское издание The New York Times составило и опубликовало список лучших 25 актеров и актрис XXI века.

Некоторые из знаменитостей новички на сцене, а другие – существуют уже несколько десятилетий, пишет The New York Times.

Так, в список вошли следующие звезды:

Дензел Вашингтон Изабель Юппер Дэниел Дэй-Льюис Киану Ривз Николь Кидман Сон Кан Хо Тони Сервилло Чжао Тао Виола Дэвис Сирша Ронан Джулианна Мур Хоакин Феникс Тильда Суинтон Оскар Айзек Майкл Б. Джордан Ким Мин-хи Элфри Вудард Уиллем Дефо Уэс Стади Роб Морган Катрин Денев Мелисса Маккарти Махершала Али Соня Брага Гаэль Гарсия Берналь

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американское издание The New York Times опубликовало в своей статье об Украине карту без Крыма, который оккупировала Россия.