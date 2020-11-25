Назван список 25 лучших актеров XXI века по версии The New York Times
Американское издание The New York Times составило и опубликовало список лучших 25 актеров и актрис XXI века.
Некоторые из знаменитостей новички на сцене, а другие – существуют уже несколько десятилетий, пишет The New York Times.
Так, в список вошли следующие звезды:
Изабель Юппер
Сон Кан Хо
Тони Сервилло
Чжао Тао
Виола Дэвис
Сирша Ронан
Джулианна Мур
Хоакин Феникс
Тильда Суинтон
Оскар Айзек
Майкл Б. Джордан
Ким Мин-хи
Элфри Вудард
Уиллем Дефо
Уэс Стади
Роб Морган
Катрин Денев
Мелисса Маккарти
Махершала Али
Соня Брага
Гаэль Гарсия Берналь
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американское издание The New York Times опубликовало в своей статье об Украине карту без Крыма, который оккупировала Россия.