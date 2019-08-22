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Назван самый высокооплачиваемый актер 2019 года

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Известный голливудский актер Дуэйн "Скала" Джонсон возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров в мире за 2019 год по версии Forbes.

Так, список был опубликован на сайте журнала. Отмечается, что с 1 июня 2018 года по 1 июня 2019-го Дуэйн заработал 89,4 миллиона долларов. Он поднял такую сумму благодаря фильмам "Форсаж: Хоббс и Шоу" и "Небоскреб", а также рекламному контракту с брендом Under Armour.

Назван самый высокооплачиваемый актер 2019 года

Дуэйн Джонсон

Фото из Instagram

Назван самый высокооплачиваемый актер 2019 года

Дуэйн Джонсон

Фото из Instagram

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Назван самый высокооплачиваемый актер 2019 года

Дуэйн Джонсон

Фото из Instagram

Назван самый высокооплачиваемый актер 2019 года

Дуэйн Джонсон

Фото из Instagram

Второе и третье место в рейтинге заняли звезды франшизы "Мстители" Крис Хемсворт (76,4 миллиона долларов) и Роберт Дауни-младший (66 миллионов долларов).

Назван самый высокооплачиваемый актер 2019 года

Крис Хемсворт

Фото из Instagram

Назван самый высокооплачиваемый актер 2019 года

Роберт Дауни-младший

Фото из Instagram

В десятку также вошли Акшай Кумар, Джеки Чан, Брэдли Купер, Адам Сэндлер, Крис Эванс, Пол Радд и Уилл Смит.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журнал Forbes назвал самую богатую женщину в мире музыки. Ею стала американская поп-певица Рианна.

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Персона
Дуэйн «Скала» Джонсон
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