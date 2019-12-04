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4 декабря • обновлено в 13:32
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Назван самый стильный мужчина в мире: фото

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Издание GQ признало франко-американского актера Тимоти Шаламе самым стильным мужчиной в мире.

Соответствующий рейтинг был опубликован на официальном сайте журнала. По словам инсайдеров, такой титул актер получил благодаря оригинальным модным решениям, которые он демонстрирует на красных ковровых дорожках.

Тимоти Шаламе

Тимоти Шаламе

"Многие знаменитости решают рискнуть на красной дорожке, однако зачастую терпят фиаско. Но только не Шаламе, который носит самые затейливые дизайнерские сочетания, но выглядит так же круто и уверенно, как если бы на нем был обычный черный костюм", — заключили редакторы.

Тимоти Шаламе

Тимоти Шаламе

Тимоти Шаламе

Тимоти Шаламе

Тимоти Шаламе

Тимоти Шаламе

Тимоти Шаламе

Тимоти Шаламе

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Кроме того, они отметили, что всегда выглядеть стильно Тимоти помогает также астеническое телосложение и поразительно симпатичное лицо.

Тимоти Шаламе

Тимоти Шаламе

Тимоти Шаламе

Тимоти Шаламе

Тимоти Шаламе

Тимоти Шаламе

Тимоти Шаламе

Тимоти Шаламе

Тимоти Шаламе

Тимоти Шаламе

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журнал People назвал самого сексуального мужчину 2019 года. Им стал американский певец Джон Ледженд.

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Автор
Кристина Долматова
Теги
Мода Стиль
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