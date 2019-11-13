Назван самый сексуальный мужчина в мире: фото красавца

Знаменитого американского певца Джона Ледженда назвали самым сексуальным мужчиной 2019 года по версии глянцевого журнала People.

Сам артист признался, когда впервые услышал, что ему присудили это звание, то сильно разволновался. Об этом сообщили на сайте издания.

"Я был воодушевлен, но в то же время напуган, так как это большое давление. Все будут разбирать меня по кусочкам, чтобы посмотреть, достаточно ли я сексуален, чтобы носить это звание", — сказал Ледженд.

Джон Ледженд Фото: people.com

Отметим, что в дискографии певца шесть студийных сольных альбомов. Последняя пластинка, A Legendary Christmas, вышла в 2016 году. Также Ледженд является обладателем премий "Грэмми", "Оскар", "Золотой глобус" и "Эмми". Кроме того, он снялся в мюзикле "Ла-Ла Ленд" и появился в сериалах "Мастер не на все руки" и "Подземка".

Джон Ледженд Фото: people.com

Джон Ледженд Фото: instagram/johnlegend

Джон Ледженд с дочерью Фото: instagram/johnlegend

Джон Ледженд Фото: instagram/johnlegend

Джон Ледженд Фото: instagram/johnlegend

Джон Ледженд Фото: instagram/johnlegend

Джон Ледженд Фото: instagram/johnlegend

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом, 2018 году, самым сексуальным мужчиной по версии журнала стал британский актер и звезда сериала "Лютер" Идрис Эльба.

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