Назван самый сексуальный мужчина планеты в 2020 году

Престижный американский глянец People назвал имя самого сексуального мужчины планеты в 2020 году. Им стал 33-летний темнокожий актер Майкл Б. Джордан.

Об этом сообщили на официальном сайте издания. В этом году награждение стало юбилейным, 35 лет журнал выбирает самого красивого мужчину из ныне живущих.

"Моя бабушка смотрит это награждение и скажет: "Это мой мальчик!" – высказался на личной странице в Instagram Джордан.

Майкл Б. Джордан стал самым сексуальным мужчиной. People

Майкл Б. Джордан известен по фильмам "Черная пантера", "Станция „Фрутвейл", "Фантастическая четверка", и двум продолжениям серии "Рокки" – "Крид: Наследие Рокки" и "Крид 2".

О личной жизни актера известно немного – он тщательно скрывает ее от посторонних глаз. В настоящее время он не женат. Джордану приписывают множество романов, однако пока это только слухи.

Майкл Б. Джордан стал самым сексуальным мужчиной мира.

Майкл Б. Джордан – самый сексуальный мужчина 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году по версии глянцевого журнала People самым сексуальным мужчиной мира был признан американский певец Джон Ледженд.