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8 апреля • обновлено в 13:07
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Назван самый молодой миллиардер в мире: что известно о богатейшей представительнице семьи Кардашьян

1.3т
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Американская модель, участница телешоу "Семейство Кардашьян", основательница собственного косметического бренда Kylie Cosmetics Кайли Дженнер стала самой молодой в мире миллиардершей, которая заработала состояние самостоятельно.

По версии издания Forbes, 22-летняя знаменитость во второй раз подряд возглавила ежегодный список, в который вошли личности не старше 30 лет. Отмечается, что в ноябре 2019 года предпринимательница продала 51 процент акций своего бренда Kylie Cosmetics компании Coty за 600 миллионов долларов, после чего ее состояние стало равно 1,2 миллиарда долларов.

Кайли Дженнер

Кайли Дженнер

Фото: instagram/kyliejenner

Кайли Дженнер

Кайли Дженнер

Фото: instagram/kyliejenner

Кайли Дженнер

Кайли Дженнер

Фото: instagram/kyliejenner

Кайли Дженнер впервые засветилась на экранах в реалити-шоу "Семейство Кардашьян", в котором снимается вместе со своей семьей с 2007 года. В 2010 году девушка начала карьеру модели – рекламировала одежду и участвовала в фотосессиях для таких изданий, как OK! и Teen Vogue. Позже вместе с сестрой Кендалл запустила собственный бренд одежды Kendall & Kylie и создала косметическую марку Kylie Cosmetics, благодаря которой в 2016 году заработала один миллиард долларов.

Кайли Дженнер

Кайли Дженнер

Фото: instagram/kyliejenner

Кайли Дженнер

Кайли Дженнер

Фото: instagram/kyliejenner

Кайли Дженнер

Кайли Дженнер

Фото: instagram/kyliejenner

Кайли Дженнер

Кайли Дженнер

Фото: instagram/kyliejenner

Как сообщал OBOZREVATEL, Кайли Дженнер поразила поклонников эпатажным нарядом, из которого чуть не выронила грудь.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Кайли Дженнер
Теги
шоу-бизнес шоу
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