Американская модель, участница телешоу "Семейство Кардашьян", основательница собственного косметического бренда Kylie Cosmetics Кайли Дженнер стала самой молодой в мире миллиардершей, которая заработала состояние самостоятельно.

По версии издания Forbes, 22-летняя знаменитость во второй раз подряд возглавила ежегодный список, в который вошли личности не старше 30 лет. Отмечается, что в ноябре 2019 года предпринимательница продала 51 процент акций своего бренда Kylie Cosmetics компании Coty за 600 миллионов долларов, после чего ее состояние стало равно 1,2 миллиарда долларов.

Кайли Дженнер Фото: instagram/kyliejenner

Кайли Дженнер Фото: instagram/kyliejenner

Кайли Дженнер Фото: instagram/kyliejenner

Кайли Дженнер впервые засветилась на экранах в реалити-шоу "Семейство Кардашьян", в котором снимается вместе со своей семьей с 2007 года. В 2010 году девушка начала карьеру модели – рекламировала одежду и участвовала в фотосессиях для таких изданий, как OK! и Teen Vogue. Позже вместе с сестрой Кендалл запустила собственный бренд одежды Kendall & Kylie и создала косметическую марку Kylie Cosmetics, благодаря которой в 2016 году заработала один миллиард долларов.

Кайли Дженнер Фото: instagram/kyliejenner

Кайли Дженнер Фото: instagram/kyliejenner

Кайли Дженнер Фото: instagram/kyliejenner

Кайли Дженнер Фото: instagram/kyliejenner

Как сообщал OBOZREVATEL, Кайли Дженнер поразила поклонников эпатажным нарядом, из которого чуть не выронила грудь.

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