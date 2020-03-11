Назван новый фаворит Евровидения 2020: на каком месте оказалась Украина

Появился новый фаворит песенного конкурса Евровидение 2020. Так, теперь вероятным победителем букмекеры называют певицу Викторию из Болгарии с песней "I Wanna Know".

Болгария опередила Литву — группа The Roop переместилась на третье место. Об этом свидетельствует таблица, опубликованная на сайте конкурса.

Корреспондент

На втором месте — Исландия. Россия с третьего места опустилась на пятое.

Прогнозы для Украины пока не утешительны: GO_A опустились в турнирной таблице на несколько позиций и теперь занимают 27 место.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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