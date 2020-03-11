Назван новый фаворит Евровидения 2020: на каком месте оказалась Украина

Появился новый фаворит песенного конкурса Евровидение 2020. Так, теперь вероятным победителем букмекеры называют певицу Викторию из Болгарии с песней "I Wanna Know".
Болгария опередила Литву — группа The Roop переместилась на третье место. Об этом свидетельствует таблица, опубликованная на сайте конкурса.
Корреспондент
На втором месте — Исландия. Россия с третьего места опустилась на пятое.
Прогнозы для Украины пока не утешительны: GO_A опустились в турнирной таблице на несколько позиций и теперь занимают 27 место.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Международный песенный конкурс Евровидение в 2020 году пройдет в городе Роттердам (Нидерланды).
Напомним, что победителем Евровидение-2019 стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade.
В 2019 году Украина не принимала участие в песенном конкурсе Евровидение из-за скандала с MARUV.
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