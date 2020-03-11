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11 марта • обновлено в 15:37
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Назван новый фаворит Евровидения 2020: на каком месте оказалась Украина

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Появился новый фаворит песенного конкурса Евровидение 2020. Так, теперь вероятным победителем букмекеры называют певицу Викторию из Болгарии с песней "I Wanna Know".

Болгария опередила Литву — группа The Roop переместилась на третье место. Об этом свидетельствует таблица, опубликованная на сайте конкурса.

Назван новый фаворит Евровидения 2020: на каком месте оказалась Украина

Корреспондент

На втором месте — Исландия. Россия с третьего места опустилась на пятое.

Назван новый фаворит Евровидения 2020: на каком месте оказалась Украина

Прогнозы для Украины пока не утешительны: GO_A опустились в турнирной таблице на несколько позиций и теперь занимают 27 место.

Назван новый фаворит Евровидения 2020: на каком месте оказалась Украина

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Мария Дидык
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
з 14 виступів Україна з 2ма перемогами займає непогане 10 місце в Європейському рейтенгу по перемогам. Пора просто показати яких пісенгь у нас ще співають. 2020 році просто будемо спостерігати за перемогою достолйних.
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