Назван лучший музыкант 2020 года

Американский певец и рэпер Остин Ричард Пост, более известный публике, как Post Malone, признан лучшим музыкантом года по версии Billboard Music Awards.

Полный список лауреатов опубликован на сайте издания. Так, 25-летний артист победил в таких категориях, как "Музыкант года", "Лучший музыкант мужского пола", "Лучший исполнитель из чарта Billboard 200", "Лучший исполнитель из чарта Hot 100", "Самый популярный артист стриминговых сервисов", "Лучший рэп-исполнитель".

Певицей года признана Билли Айлиш, которая также победила в номинации "Лучший новый исполнитель". В голосовании поклонников приз получила кей-поп-группа BTS. А победу в номинации "Лучшая песня на радио" получил Льюис Капальди с треком Someone You Loved.

Напомним, что Post Malone получил широкое признание в феврале 2015 года после релиза своего дебютного сингла White Iverson. Далее последовали совместные треки с Джастином Бибером и Quavo, ставшие платиновыми в США. Наибольший успех у совместного сингла с рэпером 21 Savage, Rockstar, занявшем первое место в чарте Billboard HOT 100 и ряде других региональных чартов. В августе 2015 года Post Malone подписал контракт с Republic Records. 9 декабря 2016 года он выпустил свой первый студийный альбом Stoney, завоевавший 6-е месте в Billboard 200.

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