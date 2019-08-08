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Назван актер, который заменит Зеленского в "Квартале": кто он

1.4т Читать материал на украинском

Участник "95 Квартала" и юморист Евгений Кошевой назвал имя наиболее вероятного кандидата не место президента Украины Владимира Зеленского в команде.

Как сообщает издание "Знай.юа", сооснователя "Квартала" заменит бывший участник дуэта "Братья Шумахеры", шоумен Юрий Великий (чтобы посмотреть несколько видео с его участием, проскролльте до конца страницы).

Назван актер, который заменит Зеленского в "Квартале": кто он

Юрий Великий

Юрий Великий

Фото из соцсетей

"Нашли, и вы его знаете. Мы на финишной прямой выбора: это, скорее всего, будет Юра Великий, был одним из "братьев Шумахеров". Как известно, уехал очень далеко", – ответил Кошевой журналистам.

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По его словам, кто точно будет пародировать Зеленского, публика узнает уже 13 августа в Одессе на концерте "Квартала".

"Конечно, роль первой леди остается за Еленой Кравец", – резюмировал Кошевой на киевской гала-премьере анимационного фильма "Angry Birds в кино 2", в котором озвучил одного из персонажей – птичку Чака.

Юрий Великий

Юрий Великий

instagram /yuri_velikiy

Юрий Великий в костюме

Юрий Великий в костюме

instagram /yuri_velikiy

Юрий Великий подстригся

Юрий Великий подстригся

instagram /yuri_velikiy

Юрий Великий на концерте

Юрий Великий на концерте

Фото из соцсетей

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее студия "Квартал 95" начала искать актера, который заменит нынешнего президента Украины Владимира Зеленского.

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Персоны
Евгений Кошевой Владимир Зеленский Юрий Великий
Место
Украина
Теги
95 Квартал шоу-бизнес
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